Matic, dalla fascia al rapporto con Tahirovic: Nemanja è sempre più il leader

Nemanja Matic è sempre più leader dello spogliatoio. Il serbo, arrivato in estate dopo la scadenza di contratto con il Manchester United, è un fedelissimo di Mourinho che lo ha voluto con sé anche nella Capitale dopo averlo avuto al Chelsea e proprio ad Old Trafford. Tra tre partite supererà Lampard (140) come giocatore con più presenze sotto la guida tecnica dello Special One che a lui non rinuncia quasi mai (1155 minuti giocati in stagione sui 1440 a disposizione). Oggi l'ultimo attestato di stima. Matic ha infatti chiuso l'ultima partita del 2022 contro la Viterbese con la fascia da capitano al braccio (la sua prima volta in maglia giallorossa). Segnale che seppur arrivato in una amichevole, fa capire molto della sua leadership all'interno del club. Ieri l'accoglienza riservata al suo grande amico Paulo Dybala, salutato sui social con una foto e il messaggio: "Il campione è tornato". Proprio loro due sono stati gli artefici dell'ultimo punto conquistato dalla Roma in campionato, arrivato in extremis contro il Torino: traversa della Joya, tap-in vincente del serbo, che ha aiutato a rendere meno cupe le feste giallorosse. L'ottima forma fisica è stata confermata anche dalle amichevoli, in particolare contro il Casa Pia quando ha lanciato in porta El Shaarawy con un lancio di 40 metri a scavalcare tutta la formazione avversaria. Il suo enorme apporto però non si limita solo a questo. Sta aiutando molto i giovani nella propria crescita sia in campo che fuori, Tahirovic in particolar modo. I due sono accomunati non solo dal ruolo, ma anche dalla lingua e dalla stessa agenzia di procuratori. Ma anche Volpato, che non gli ha risparmiato complimenti definendolo un fratello maggiore: "Mi dà tanti consigli in campo e fuori".