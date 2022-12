Roma, Frattesi in salita per gennaio. Pinto torna su Lukic e Aouar

Anche al secondo appuntamento niente bacio. La storia tra Davide Frattesi e la Roma stenta a riprendere e difficilmente avrà un lieto fine quest'inverno dopo il tentativo fallito in estate. Troppa la distanza, troppi i paletti che impediscono ai Friedkin e a Pinto di riportare a Trigoria il centrocampista di Fidene. Ci vorrebbe un miracolo, ovvero la cessione a titolo definitivo di Shomurodov che ha offerta fin qui solo in prestito. Il Sassuolo non ha mai abbassato la richiesta vicina ai 35 milioni e non valuta Volpato più di 10. Pur con tutto Bove e con il 30% di sconti, quindi, la distanza rimane ampia. Frattesi nel frattempo registra sondaggi (nessun offerta) pure dalla Premier, ma la sua priorità resta la Roma. Aspetterà fino a luglio, poi probabilmente cambierà obiettivo. Nel frattempo Pinto cercherà comunque di regalare un rinforzo a Mourinho a gennaio.

Lukic e Aouar, ma servono cessioni

Il reparto indicato è sempre il centrocampo con due piani B economicamente più vantaggiosi. Il primo è Sasa Lukic che non vede l'ora di lasciare Torino. Il cartellino del serbo si attesta sui 15 milioni considerata la scadenza al 2024 e col Torino si può intavolare uno scambio che coinvolgerebbe Kumbulla e lo stesso Shomurodov. In questo caso la Roma non spenderebbe un euro ma poi dovrebbe tornare sul mercato alla ricerca di un difensore centrale. Servono 5 milioni, invece, per anticipare tutti per Aouar del Lione. Il francese si libera a zero in estate, per prenderlo ora serve un indennizzo. Ma anche in questo caso senza una cessione (Bove?) non se ne fa nulla. Nel frattempo Mourinho spera che Wijnaldum rientri prima possibile e che Tahirovic confermi le buone impressioni intraviste finora. Sperando che il mercato non si fermi al solo Solbakken.