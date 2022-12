La Roma saluta il 2022 con una vittoria: 3-1 alla Viterbese. Dybala fuori 90’

La Roma saluta il 2022 con una vittoria: battuta la Viterbese 3-1 nell’ultima amichevole dell’anno. Gol di Pellegrini, Zaniolo nel primo tempo e di Abraham nella ripresa. Per gli ospiti in rete Volpicelli. Le squadre, prima del calcio di inizio, hanno rispettato un minuto di silenzio per la morte di Pelé. Pronti via, il centravanti inglese non è partito titolare e ha gonfiato la rete poco dopo l’inizio del secondo tempo. Dybala non ha giocato perché rientrato ieri nella Capitale dalla pausa Mondiale e sarà a disposizione contro il Bologna. Mourinho ha riproposto la difesa a tre composta da Mancini, Smalling e Ibanez davanti a Rui Patricio. Svilar ha giocato i secondi 45 minuti. In mezzo al campo è tornato titolare Tahirovic. Il classe 2003 non verrà ceduto per adesso perché in pochi mesi è diventato un pupillo dello Special One. Il club in questi giorni ha anche rifiutato un’offerta del Sassuolo che avrebbe agevolato l’affare Frattesi. Zaniolo ha giocato per una buona parte della gara. Il 22 ha lasciato spazio per l’ultima mezz’ora a Majchrzaz. Il polacco classe 2004 ha iniziato ad allenarsi con la prima squadra e oggi ha esordito nell’ultimo test dell’anno. Qualche istante di partita anche per Karsdorp, il terzino dopo lo strappo con il mister è tornato a giocare in Algarve ma difficilmente resterà a gennaio. Dopo l’uscita di Mancini il capitano è diventato Matic, il serbo è sempre più leader della Roma e uomo di fiducia di Mou. Al termine del match, chi è sceso in campo solo per pochi minuti, ha giocato una partitella in famiglia contro la Primavera di Federico Guidi. I giallorossi torneranno ad allenarsi il 1° gennaio e il 4 è in programma la sfida col Bologna alle 16.30