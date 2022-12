Mercato Roma, dall’Inghilterra confermano: Abraham è nel mirino dello United

L'attaccante giallorosso potrebbe tornare in Premier League, determinante la sua volontà di giocare con la maglia della Nazionale

Il cordone ombelicale che lega Abraham e la Premier non si è spezzato. Oltre al Chelsea che ha diritto alla ricompra, secondo TEAMtalk, il Manchester United starebbe pensando di riportare "a casa" l'attaccante giallorosso. Il club inglese ha l'esigenza di rafforzare il reparto offensivo vista la partenza di Cristiano Ronaldo e Tammy è uno dei nomi sul taccuino, insieme a Cody Gakpo, Goncalo Ramos, Joao Felix e Rafael Leao. Sempre secondo TEAMtalk, sarebbe lo stesso attaccante ad aver manifestato interesse per un ritorno nel campionato inglese, soprattutto per poter tornare nei piani di Southgate e della Nazionale. Il Manchester United potrebbe tentare il colpo già nella sessione di mercato invernale.