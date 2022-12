Dybala accolto da campione a Trigoria

Dopo una breve chiacchierata con Mourinho, Dybala a metà mattinata è sceso in campo per un leggero allenamento individuale. Il portoghese voleva valutare la sua condizione fisica a sei giorni dal ritorno in campo. Test superato e posto prenotato contro il Bologna. Ma evitando rischi inutili, per questo è difficile un suo utilizzo nell’amichevole di oggi a Trigoria contro la Viterbese (ore 11.30, a porte chiuse).