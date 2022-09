Roma sprint sulle ali di Abraham-Dybala. Mourinho ritrova Karsdorp

La squadra di Mourinho ha ripreso oggi la preparazione in vista della partita di giovedì in Europa League contro l'HJK Helsinki. Squadra divisa tra palestra, soprattutto per chi ha giocato ieri, e campo dove si è allenato anche Rick Karsdorp che quindi si candida a tornare in campo contro i finlandesi. L'Uefa ha poi diramato le designazioni arbitrali e all'Olimpico dirigerà il romeno Radu Petrescu. Intanto oggi è saltata un'altra panchina in Serie A: Stroppa è stato esonerato dal Monza e al suo posto è stato promosso il tecnico della Primavera Raffaele Palladino. Nuovo capitolo della saga Totti-Ilary, che ora potrebbero arrivare a un accordo pacifico partendo da un patto del silenzio. Infine l'intervista dell'ex ds Gianluca Petrachi:“Ibanez tecnicamente è più forte di Bremer, ma ha una mentalità più da brasiliano. Rimpianti? Quando sono arrivato alla Roma era già in una situazione allucinante. La squadra si stava spegnendo come una candela, io mi sono buttato con passione. La cosa che mi rimprovero è di non aver parlato con il presidente di cose che venivano fatte alle mie spalle. La Roma era un ministero, non è un ambiente facile perché ha delle crepe. Se non si è tutti uniti alla prima occasione ti buttano fuori. Zaniolo? Il ragazzo con me si è comportato in maniera eccezionale, anche se qualche volta l'ho bastonato".