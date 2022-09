Zaniolo, il bacio del nonno dopo la vittoria. La madre: “Niente di più bello” – FOTO

Nicolò Zaniolo ieri non è sceso in campo contro l'Empoli ma sugli spalti c'era tutta la sua famiglia che non si voleva perdere la partita della Roma. A fine gara il nonno del numero 22 è andato a salutarlo e la madre ha pubblicato la foto mentre da un bacio al nipote: "Perché non c'è niente di più bello". Nicolò tornerà in campo giovedì contro l'Helsinki e ieri oltre il saluto affettuoso del nonno si è preso anche gli elogi di Mourinho e l'abbraccio del mister dopo il triplice fischio: ""Approfitto per dirgli quello che gli ho detto in panchina: 'Grazie mille per il tuo sforzo per stare qui, recuperare e dare una mano alla squadra'. Quando abbiamo fatto il 2-1 era pronto per entrare e correre qualche rischio per la squadra. Ma c'era solo lui, e senza lui cambia la dinamica della squadra". Il problema alla spalla è superato ed è pronto per tornare in campo dal 1'.