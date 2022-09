Dybala, la cura Mou funziona: dal 2014 non giocava così tanto nelle prime sei

Gioie, magie ma pure tanta concretezza. Il Paulo Dybala romanista è qualcosa di diverso dal campione argentino invidiato e ammirato in questi ultimi 3-4 anni di Juve. La cura Mourinho ha portato a un piccolo record per la Joya nonostante i dubbi sulle sue condizioni fisiche di qualche ormai ex addetto ai lavori come Zaccheroni o Cassano. Dybala, infatti, ha giocato le prime sei partite da titolare e con almeno 65’ di gioco (a cui si aggiunge quella in Europa League). Non accadeva addirittura dal 2014. Ovvero dalla seconda stagione di Paulo al Palermo quando aveva solamente 21 anni. In quel campionato raggiunse 484 minuti nelle prime sei partite, quest'anno è a quota 473 a cui aggiungere però i 90' di Ludogorets. Si è ripetuto in parte nel 2017 con la Juve ma alla terza nel 3-0 al Chievo subentrò negli ultimi 30 minuti.