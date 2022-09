Serie A, il Monza esonera Stroppa: panchina affidata a Palladino

Il primo nome sulla lista per sostituirlo è quello di Claudio Ranieri ma per il momento in panchina ci sarà il mister della Primavera

Dopo l'esonero di Sinisa Mihajlovic arriva anche quello di Stroppa. Secondo quanto riportato da Sky Sport il Monza cambierà allenatore dopo la deludente partenza della squadra lombarda. Berlusconi e la dirigenza dopo i tanti acquisti fatti in estate non sono soddisfatti dell'andamento della squadra. Un solo punto conquistato in 6 partite, in mezzo anche la sconfitta per 3-0 allo stadio Olimpico contro la Roma. Il primo nome sulla lista per sostituire Stroppa è quello di Claudio Ranieri ma per il momento la panchina è affidata al mister della Primavera Palladino.