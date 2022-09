Empoli-Roma, le pagelle dei quotidiani: Dybala show, Abraham letale

Voti più che sufficienti in difesa per Ibanez e Smalling, il centrale brasiliano è stato uno dei migliori in campo. Qualche voto negativo per Pellegrini che sbaglia il calcio di rigore

La Roma ieri ha conquistato tre punti d'oro contro l'Empoli. Vittoria sofferta ma meritata per i giallorossi che si fanno trascinare dalle giocate di Paulo Dybala. Voti più che sufficienti in difesa per Ibanez e Smalling, il centrale brasiliano è stato uno dei migliori in campo. Qualche voto negativo per Pellegrini che ha sbagliato il rigore e non riesce a mettersi in mostra come lo scorso anno. Voti alti anche per Abraham che ha deciso il match con un suo gol.