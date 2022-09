Giudice Sportivo, multa di 2mila euro alla Roma per lancio di fumogeni

Il Giudice Sportivo della Lega Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha comunicato i provvedimenti presi nella sesta giornata di campionato. Nel documento ufficiale è presente una multa di 2mila euro inflitta alla Roma per lancio di fumogeni in campo: "Ammenda di 2.000,oo euro alla soc. Roma per avere i suoi sostenitori, al 33esimo del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". Seconda ammonizione, invece, per Zeki Celik.