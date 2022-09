Trigoria, la Roma tra campo e palestra: Karsdorp si allena in gruppo – FOTO

L'olandese è tornato ad allenarsi in gruppo e sul campo, insieme ai non titolari di ieri. Palestra per Dybala e gli altri

La Roma è tornata ad allenarsi questo pomeriggio alle 16 dopo la vittoria di ieri contro l'Empoli. Ritrovato Zaniolo nella trasferta toscana, anche se non è entrato in campo, oggi Mourinho ha ricevuto un'altra buona notizia. In gruppo si è infatti allenato anche Rick Karsdorp, che ha saltato le ultime due partite per infortunio, insieme ai compagni che non hanno giocato ieri. L'olandese può rientrare quindi già giovedì con l'HJK Helsinki mentre va valutato ancora Zalewski. La squadra di Mourinho ha cominciato la seduta tra analisi video e palestra per chi è sceso in campo con l'Empoli dall'inizio, come di consueto il giorno dopo la partita. Zaniolo e Karsdorp sono due rientri che permetteranno alla Roma di gestire un po' meglio le forze in vista dell'Atalanta.