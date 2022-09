Mourinho, il manager di Rhove gli regala il disco di platino della hit “Shakerando”

Non finiscono mai i premi per José Mourinho e quello ricevuto ieri sera, sicuramente, gli mancava. Il mister ha ricevuto in regalo un disco di platino. Ci ha pensato il manager di Rhove, Alessandro Borgia, a consegnarglielo dopo la vittoria di Empoli. Ha spiegato con un lungo post su Instagram il motivo di questa scelta: "Ho portato il mio disco di platino di “Shakerando” a Mourinho. L’ho fatto perché da stanotte è l’unico mister al mondo ad avere un 4x PLATINO in bacheca. Negli ultimi tempi ho trovato in lui un faro, una persona che pensa e si muove come me, dandomi la forza di andare avanti, Mi hai fatto sentire meno solo e meno incompreso mister. Hai un'aurea potentissima Josè! Grazie amico per il tuo tempo". Alessandro è tifoso della Roma e ha fatto le foto anche con il resto della squadra. Ha pubblicato uno scatto con Vito Scala scrivendo: "Se Totti esiste è grazie a lui"