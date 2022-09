Roma-Helsinki, le probabili formazioni di Mourinho e Koskela

Dopo la bella vittoria in trasferta con l'Empoli per 2-1, la Roma torna a giocare nelle mura di casa dello stadio Olimpico in occasione della seconda giornata dei gironi di Europa League. I ragazzi di José Mourinho affronteranno giovedì sera l'Helsinki, club finlandese. Il tecnico portoghese farà probabilmente esordire Camara dal primo minuto affiancato da Matic. Davanti dovrebbe riposare Abraham, con Belotti che giocherà al suo posto. In porta spazio a Svilar al posto di Rui Patricio.