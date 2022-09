Totti e Ilary verso la tregua: si tratta per un accordo

Le bordate di questi giorni sono servite a far capire che se si va in tribunale i toni saranno questi. Se non peggiori. L’obiettivo è proprio quello di chiudere qui l’intera vicenda evitando altri danni collaterali

Ma ora all’orizzonte c’è la pace. La prossima settimana sarebbe in programma un incontro tra i legali dei due per provare a trovare un accordo. Non semplice ma quasi obbligatorio arrivati a questo punto. Le bordate di questi giorni sono servite a far capire che se si va in tribunale i toni saranno questi. Se non peggiori. L’obiettivo è proprio quello di chiudere qui l’intera vicenda evitando altri danni collaterali. E già perché entrambi avrebbero molte frecce ai loro archi. Frecce dalle punte avvelenate che potrebbero lasciare al suolo amici e conoscenti. E il primo passo di questo accordo prevederebbe proprio lo stop alle dichiarazioni pubbliche. Insomma Totti e Ilary costretti al silenzio. Si starebbe lavorando anche ad un comunicato, stavolta congiunto, che metterebbe un punto alla guerra.