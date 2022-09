Dybala-Abraham, la coppia da gol pesanti prende forma: 7 punti in più per la Roma

Paulo e Tammy. La Roma riscopre la coppia che fa gol pesanti e porta in dote 7 punti per il campionato. Dybala è arrivato a tre reti con la maglia giallorossa, 2 con il Monza e 1 contro l'Empoli. La Joya ha preso parte a cinque gol su otto nelle prime sei partite di questa Serie A, solo nella stagione 2017-18 aveva fatto meglio (10 in quel caso). Il fantasista argentino è stato decisivo anche con i passaggi vincenti nell'avvio di campionato servendo 2 assist ad Abraham. L'attaccante inglese, dopo l'assenza in Europa League con il Ludogorets per l'infortunio alla spalla, è tornato a timbrare il cartellino in trasferta contro i toscani. Per il centravanti giallorosso è il 13esimo gol, su 19 marcature totali, in Serie A lontano dall'Olimpico (68%). Tornando alla serata di ieri, il suo secondo centro stagionale ha permesso alla Roma di salire al quarto posto in classifica (insieme all'Udinese) con 13 punti, alle spalle di Napoli, Atalanta e Milan.