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Il brasiliano cerca spazio: è una lotta a due per gennaio

Endrick vuole sentirsi importante. Mourinho glielo aveva promesso. Ma fino a questo momento, il brasiliano ha trovato più panchina che campo. E adesso cerca spazio. Un'occasione che potrebbe arrivare in Italia. La Serie A potrebbe essere la soluzione giusta per rilanciarsi. E ci sono due squadre che hanno messo gli occhi su di lui: Roma e Milan. I rossoneri, però, hanno un piccolo vantaggio nella corsa. Una sfida che potrebbe accendersi nelle prossime settimane. Intanto, a Roma, c'è chi ha già vissuto una notte speciale. Castro e Soulé hanno infatti trovato l'esordio con la Nazionale argentina. Una notte da sogno per entrambi. Santi ha anche colpito un palo, mentre Mati ha regalato diverse giocate interessanti. Adesso, però, per i due giovani argentini c'è un'altra serata da vivere. Ad attenderli c'è la festa d'addio di Messi con l'Argentina, nella sfida contro il Benin. E poi c'è Gasperini. La Roma si prepara alla sfida contro il Como. Dall'altra parte ci sarà Fabregas, che nelle ultime ore ha speso parole importanti proprio per il tecnico giallorosso. Gasperini, invece, ha voluto guardare anche oltre la sfida del Sinigaglia. E ha dedicato un messaggio a Gattuso

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