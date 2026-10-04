Soulé ha fatto il suo debutto ufficiale questa notte con la maglia della nazionale argentina nel match contro il Burkina Faso e nel post-partita ha parlato delle sue emozioni e dei consigli di Dybala e Molina per questa partita così importante. Le sue parole a Tyc Sports:Oggi finalmente è arrivato questo momento. “Sì, oggi è arrivato. La verità è che è un sogno. C’è tutta la mia famiglia ed è un’emozione grandissima, aspettavo questo momento da tanto tempo”

Ha disputato una grande stagione con la Roma. Immagino aspettasse questa possibilità. “Sì, ovviamente. Ho sempre dato tutto per poter essere qui. È un sogno essere qui, è una sensazione unica. Ne parlavo con alcuni compagni: stare qui è qualcosa di magico. Sono davvero molto felice, c’è tutta la mia famiglia e ora voglio godermi questo momento che aspettavo da tanto tempo”

Dybala le ha consigliato qualcosa? "Parlo sempre con lui. Paulo mi ha detto di stare tranquillo, come Molina che è rimasto a Roma insieme a Paulo. Loro ovviamente conoscono molto bene la nazionale, i loro consigli li ascolto sempre".