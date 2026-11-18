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Verso Parma: Svilar resta in dubbio. Già sold out il settore ospiti

Si avvicina la trasferta di Parma ma la presenza di Mile Svilar resta in dubbio. Il portiere giallorosso anche oggi si è allenato parzialmente con il resto della squadra, ma sente ancora fastidio quando calcia il pallone. Al contrario di Dybala e Mancini, Mile potrebbe posticipare il suo rientro ma tutto verrà comunque deciso a ridosso del match di sabato. Intanto, stamattina è finalmente arrivato l'ok del Casms (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive) alla vendita dei biglietti per la trasferta del "Tardini". Inutile dire che in poche ore i tagliandi del settore ospiti sono stati polverizzati dai tifosi giallorossi: calcolando anche le tribune, saranno più di 3000 i romanisti presenti.

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