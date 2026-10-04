Giornata indimenticabile per Santiago Castro, che nella notte italiana ha fatto il suo esordio con la maglia dell'Argentina, subentrando nella ripresa nella vittoria netta contro il Burkina Faso in amichevole per 7-0. Un momento atteso a lungo per il centravanti della Roma, che sui social ha mostrato tutta la sua felicità: "Ci sono momenti che rimangono per sempre, e oggi ho avuto la possibilità di viverne uno. Indossare questa maglietta per la prima volta e rappresentare il mio paese è un orgoglio che è difficile spiegare con le parole. Grazie a tutti coloro che mi hanno accompagnato e sono stati parte di questo viaggio. Da quando ero bambino, sognavo questo momento, e oggi posso dire che si è avverato. Un giorno indimenticabile. Che sia il primo di molti". Non solo, perché Castro nel postpartita si è raccontato anche ai microfoni dei cronisti in zona mista: "Non riesco a descriverlo a parole. È una sensazione immensa: vedere la mia famiglia, mia moglie incinta... È un insieme di cose meravigliose".

Riguardo al prossimo incontro con Lionel Messi durante gli allenamenti della nazionale: "Sarà la prima volta che lo incontrerò. È una sensazione meravigliosa, ma anche un po' triste, perché vorresti vederlo giocare per sempre. È grazie a lui che mi sono innamorato di questo sport, della nazionale e di questa maglia". Castro ha parlato anche ai canali ufficiali dell'Argentina: "I giocatori più esperti ci dicono di goderci il momento, di giocare come facciamo nei nostri club e di dare tutto per questa maglia. Ho passato mesi difficili dopo l'infortunio perché non potevo essere con la nazionale, ma fortunatamente oggi me la sto godendo di nuovo".