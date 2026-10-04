Nessun gol, ma una serata indimenticabile per Santiago Castro che ha esordito con l'Argentina questa notte nell'amichevole contro il Burkina Faso. Il conto delle reti stagionali per l'ex Bologna resta così a zero, visto che anche con la Roma non è riuscito a sbloccarsi. Anche se, con entrambe le maglie ci è andato davvero molto vicino. Contro l'Atalanta ha colpito un palo e una traversa, con l'Albiceleste ha replicato colpendo un'altra traversa al 92' con un tiro potente col destro dall'interno dell'area. Insomma, per chi di mestiere fa l'attaccante un po' di sano fastidio c'è. E lui stesso lo ha confessato nel postpartita ai cronisti: "Ero nervoso prima della partita, ma insomma, una volta che scendi in campo devi solo giocare ed essere te stesso. Onestamente, mi rende davvero felice: provo tante emozioni. Dopo tutto quello che ho passato e tutto questo tempo, sono davvero felice. Però il gol è sfumato: la palla ha colpito la traversa. Ultimamente ho preso parecchie traverse e pali (ride, ndr), ma comunque sono davvero felice e devo solo continuare così".