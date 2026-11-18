Tra i nomi del mercato di gennaio c'è anche quello di Artem Dovbyk. L'attaccante ucraino, in prestito al Bologna, sta deludendo le aspettative e potrebbe lasciare la Serie A già a gennaio. Come scrive il portale Diario AS, quello di Dovbyk è tra i profili sondati dal Valencia per rinforzare il reparto offensivo nella prossima sessione di mercato. Il ds del club spagnolo Braulio Vázquez ha avuto il via libera per un investimento (a livello di ingaggio) e ha già avuto alcuni contatti con l'entourage dell'attaccante. La situazione legata alla cessione di Dovbyk resta delicata, con la Roma che non vuole attendere che il suo valore di mercato scenda ulteriormente. Nelle prossime settimane è previsto un colloquio tra la dirigenza del Bologna e quella giallorossa (a cui parteciperà anche l'entourage dell'attaccante) per riuscire a trovare un punto d'incontro.