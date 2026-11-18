Quello di Alejandro Balde è un nome che rimane nei radar dei giallorossi in vista di gennaio. Oltre all'attacco, il ds D'Amico vuole rinforzare le corsie di centrocampo e il profilo del terzino spagnolo del Barcellona - offerto alla Roma dallo stesso agente Jorge Mendes - è nella shortlist da diverse settimane. Difficile, però, che lasci la Catalogna già a gennaio. "No, Balde non ci ha detto di essere scontento. Una sua cessione non è prevista", queste le parole del direttore sportivo Deco ai microfoni di RadioCatalunya. Un suo acquisto a titolo definitivo è escluso (si parla di circa 40-50 milioni), ma il suo ingaggio da 5,5 milioni di euro rende complicato anche un affare in prestito. Al momento per la Roma non è una priorità e le parole di Deco chiudono virtualmente la porta a un suo trasferimento.