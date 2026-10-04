Un simpatico siparietto andato in scena durante il Festival dello Sport di Trento. A Gennaro Gattuso, ospite in queste ore ai microfoni della Gazzetta dello Sport, è stato mostrato un videomessaggio di Gasperini in cui lo invitava a cena: "Mi farebbe piacere invitarti a cena una sera, ovviamente non la settimana del derby eh! Spero di vederti presto, ciao". L'allenatore della Lazio ha ringraziato il tecnico giallorosso con un lungo elogio in cui ha ricordato quando gli è stato vicino al Milan e ha poi risposto: "Andare a cena con lui sarebbe un onore...".