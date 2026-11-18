Mancano solamente tre giorni alla trasferta di Parma e Mile Svilar continua ad allenarsi per poter tornare in campo dal 1'. Anche oggi il portiere giallorosso si è allenato solo parzialmente col resto della squadra e sta pian piano recuperando dalla microfrattura da stress. Avverte ancora del fastidio quando calcia il pallone e per questo la sua presenza al Tardini resta in dubbio. Intanto sui social negli ultimi minuti lo stesso Mile ha voluto pubblicare una foto per mostrare il suo ritorno in campo (a Trigoria) con la didascalia: "Back".