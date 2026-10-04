Endrick continua a essere il nome caldo per rinforzare l'attacco della Roma a gennaio. Il ds D'Amico E Gasperini non mollano la presa e stanno studiando il nuovo assalto dopo il trasferimento sfumato in estate nonostante l'accordo col brasiliano. Ma per portare il gioiello del Real Madrid in Italia c'è la forte concorrenza del Milan: come confermato da Matteo Moretto, in estate anche i rossoneri avevano raggiunto un accordo col classe 2007 prima della decisione di Josè Mourinho di bloccare un eventuale prestito. Ora, però, Endrick non sta trovando spazio nonostante le promesse dello Special One e il Milan ha dalla sua l'arma Roc Nation, l'agenzia che si occupa degli interessi del brasiliano. Il Milan ha una partnership con la società dal 2020 e il rapporto è continuato anche con l'arrivo di Gerry Cardinale, attuale presidente del club rossonero. Anche grazie ai buoni rapporti con il Real Madrid, la squadra allenata da Amorim sente di essere in vantaggio sulla Roma e nei prossimi mesi proverà a strapparlo proprio ai giallorossi.