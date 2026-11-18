È stato premiato due volte di fila come il miglior portiere della Serie A e anche quest'anno il suo rendimento lo colloca tra i top assoluti nel suo ruolo. Mile Svilar è una delle certezze di questa Roma e il suo valore di mercato è di 45,5 milioni di euro. A stabilirlo è stato il CIES Football Observatory nel nuovo studio - basato su alcuni modelli statistici - che ha stimato il valore di mercato dei migliori portieri del mondo. Mile è il 17esimo portiere più prezioso e l'unico del campionato italiano nella top 20 mondiale insieme a Maignan (19esimo con 43,8 milioni). Sul podio ci sono invece Joan Garcia del Barcellona (80,6 milioni), Donnarumma (79,9 milioni) e Lammens del Manchester United (64,2 milioni).