Roma, ricorso alla Uefa per la squalifica di Zaniolo. Celik recupera per Verona

Il numero 22 e Spinazzola ospiti del Roma club in Finlandia. Lo Special one pensa già alla sfida contro il Ludogorets. Bocchetti spera di recuperare Ilić e Lazovic per lunedì

Serviva Helsinki-Roma per sbloccare il digiuno di gol per Abraham che con una torsione di testa perfetta che va a baciare l’angolino grazie all’ennesimo assist di Pellegrini. In totale nove gol grazie al piede di Lorenzo, quasi la metà dei 21 complessivi segnati fin qui dalla Roma. Per Mourinho non poteva esserci notizia migliore. Arriva così il sigillo del numero 9 giallorosso, provvidenzialmente, a spezzare un dibattito, quello sui pochi gol segnati dal reparto offensivo, che era in procinto di diventare tossico all’interno dello spogliatoio. Come i gol purtroppo, non capita tutti i giorni vedere la Roma in Finlandia e lo sanno bene i tifosi giallorossi che abitano nel Nord Europa che hanno approfittato della trasferta europea dei giallorossi per incontrare due giocatori. Zaniolo e Spinazzola che hanno fatto delle foto con i membri del club.

Roma, ecco chi può affrontare dopo il Ludogorets — Battere il Ludogorets, in fondo la Roma lo sapeva già da alcuni giorni. È decisiva la sfida dell’Olimpico del 3 novembre contro i bulgari per superare il girone e approdare quanto meno ai playoff per gli ottavi. Questo pomeriggio infatti, il club giallorosso ha depositato alla UEFA il ricorso per ridurre a due giornate (già scontate), la squalifica di Zaniolo. Gli “squali”, che cercheranno di azzannare le seconde classificate dei gironi di Europa League, stanno formando il branco. Per ora di certe ci sono solamente Barcellona, Siviglia, e Ajax (a meno che i Rangers non vincano 5-0 l’ultimo match). Molto vicine Juventus, Shakhtar e Salisburgo. Si giocano tutto all’ultima giornata la coppia Atletico Madrid-Bayer Leverkusen e il gruppone del girone D composto da Tottenham, Sporting Lisbona, Eintracht e Marsiglia. Favorito, infine, il Milan sul Salisburgo. E se non dovesse battere il Ludogorets? In quel caso scenderebbe in Conference per affrontare le seconde dei gironi. Qui i nomi sono decisamente più abbordabili: Silkeborg o Anderlecht, Dnipro, Partizan Belgrado o Nizza, Molde o Gent, Cluji o Slavia Praga, Basilea o Slovan Bratislava e Lech Poznan o Hapoel Beer Sheva.

Verona-Roma lunedì al Bentegodi — In campionato invece il Verona si è allenato questa mattina in vista della sfida di lunedì contro la Roma. I gialloblù hanno svolto le seguenti attività: esercizi di attivazione tecnica, esercitazione tattica e partita a tema. Domani, sabato 29 ottobre, è in programma una seduta di allenamento mattutina. I giallorossi torneranno ad allenarsi domani. Lunedì alle 18.30 ci sarà la sfida contro i ragazzi di Bocchetti. Previsto l'arrivo di oltre 3mila romanisti. Il mister degli scaligeri spera di recuperare Ilić e Lazovic. I due stanno cercando di forzare i tempi per tornare a disposizione dopo alcune settimane passate ai box. Rimane, invece, in alto mare la situazione di Doig, alle prese con un affaticamento al polpaccio rimediato alla vigilia della gara interna con il Milan. Dopo aver recuperato Karsdorp invece lo Special One riabbraccerà Celik. Dopodomani il turco dovrebbe partire per Verona. Difficilmente verrà mandato in campo dal primo minuto, ma il suo rientro in gruppo potrà rivelarsi prezioso. Da verificare le condizioni di Matic che verrà valutato a Trigoria.

