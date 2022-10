Zaniolo versione papà, relax con il figlio dopo la trasferta in Finlandia – FOTO

Zaniolo ha seguito la squadra in Finlandia nonostante la squalifica. Dopo la trasferta il numero 22 ha passato un pò di tempo con suo figlio Tommaso. Nicolò ha pubblicato lo scatto su Instagram mettendo l'emoticon del cuore in descrizione. Lunedì è previsto il ritorno in campo per Zaniolo nella delicata sfida contro il Verona al Bentegodi, mentre non ci sarà nella sfida decisiva in Europa League. La Uefa probabilmente non accoglierà il ricorso e confermerà le tre giornate di squalificata per l'attaccante italiano.