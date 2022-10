Roma lunedì contro il Verona in crisi. E il mal di trasferta per ora non esiste

Come arrivano Roma e Verona

Diverso il discorso per la squadra di Mourinho, che invece arriva da tre vittorie consecutive in trasferta in campionato e non ne colleziona almeno quattro dal finale di stagione 2019/20. I giallorossi hanno raccolto cinque vittorie e due pareggi nelle ultime sette sfide di A con squadre che iniziavano la giornata in una delle ultime tre posizioni di classifica: l’ultima sconfitta risale proprio ad una gara contro il Verona, nel settembre 2021, era la quarta giornata e si giocava al Bentegodi. Come analizzato da Oddschecker, gli uomini di Bocchetti hanno collezionato sei sconfitte di fila per la terza volta nella storia del club in A: nelle altre due occasioni in cui è accaduto (2018 e 1979) la squadra ha poi perso anche la settima gara. I gialloblù hanno 10 punti in meno (5 contro 15) rispetto alle prime undici giornate della scorsa stagione.