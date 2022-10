Tammy c’è, il digiuno di gol è finito. Helsinki ko, il sogno europeo continua

Il digiuno è finalmente finito con una torsione di testa perfetta che va a baciare l’angolino grazie all’ennesimo assist di Pellegrini. Per Mourinho non poteva esserci notizia migliore. Il sigillo del numero 9 giallorosso arriva provvidenzialmente a spezzare un dibattito, quello sui pochi gol segnati dal reparto offensivo, che era in procinto di diventare tossico all’interno dello spogliatoio.