Roma, depositato alla Uefa il ricorso per ridurre la squalifica di Zaniolo

La Roma ci prova. Il club giallorosso ha depositato quest'oggi alla Uefa il ricorso per ridurre la squalifica di Nicolò Zaniolo. Il 22 giallorosso è stato squalificato per 3 giornate dopo l'espulsione rimediata in casa contro il Betis ma per Mourinho la sua presenza nell'ultima decisiva partita contro il Ludogorets è fondamentale. La Roma spera dunque di riuscire a far ridurre a due giornate (già scontate), la sua sanzione, così da poterlo schierare giovedì contro la formazione bulgara.