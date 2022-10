A Verona tornano Zaniolo, Ibanez e Celik

Se non dovessero esserci imprevisti, Mourinho può considerare terminata l’emergenza sulla fascia destra si legge su Il Tempo. Dopo aver recuperato Karsdorp lo Special One riabbraccerà Celik. Dopodomani il turco dovrebbe partire per Verona. Difficilmente verrà mandato in campo dal primo minuto, ma il suo rientro in gruppo potrà rivelarsi prezioso. Da verificare le condizioni di Matic che verrà valutato a Trigoria. Tornerà anche Zaniolo e anche Kumbulla potrebbe avere una chance per giocare. In caso di impiego dell’albanese stavolta sarebbe Smalling a fargli spazio. Pellegrini e compagni verranno accompagnati da un vero e proprio esodo: saranno 3mila i romanisti al seguito della squadra.