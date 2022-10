Verona, allenamento in vista della gara con la Roma: tattica e partitella

Il Verona si è allenato questa mattina in vista della sfida di lunedì contro la Roma. I gialloblù hanno svolto le seguenti attività: esercizi di attivazione tecnica, esercitazione tattica e partita a tema. Domani, sabato 29 ottobre, è in programma una seduta di allenamento mattutina. I giallorossi torneranno ad allenarsi domani dopo la vittoria in Finlandia contro l'Helsinki. Lunedì alle 18.30 ci sarà la sfida contro i ragazzi di Bocchetti. Previsto l'arrivo di oltre 3mila romanisti.