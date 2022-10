Roma tra squali e pesci rossi: ecco chi può affrontare dopo il Ludogorets

Battere il Ludogorets, in fondo la Roma lo sapeva già da alcuni giorni. E’ decisiva la sfida dell’Olimpico del 3 novembre contro i bulgari per superare il girone e approdare quanto meno ai playoff per gli ottavi. Vincere, con qualsiasi punteggio. Ci sarà l’Olimpico strapieno (come sempre), e ci sarà il derby tre giorni dopo. Ma la Roma in Conference non vorrebbe tornare. Meglio sfidare le retrocesse della Champions in un turno preliminare che si giocherà in doppia sfida il 16 e 23 febbraio 2023. Gli “squali”, che cercheranno di azzannare le seconde classificate dei gironi di Europa League, stanno formando il branco.