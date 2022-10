Abraham ringrazia Pellegrini sui social: è il quarto assist di Lorenzo per lui

Abraham si è finalmente sbloccato grazie alla rete in Finlandia . L'inglese ha ringraziato sui social Pellegrini per l'assist al bacio che ha permesso al 9 di mettere a referto il suo primo gol europeo di questa stagione. Ha pubblicato su Instagram la foto dell'abbraccio tra i due aggiungendo l'emoticon del cuore. Il capitano è tra i giocatori più in forma della Roma e la rinascita di Tammy passa anche dai piedi di Lorenzo. Da quando l'ex Chelsea è nella capitale ha sfruttato 4 assist vincenti del numero 7 (Milan, Leicester , Torino e Helsinki).

Visto l'apporto di Pellegrini alla manovra offensiva, 9 gol su 21 nascono dal suo destro, Abraham dovrà essere bravo a tornare il 'mostro' della scorsa stagione. Mourinho ha bisogno di ritrovare il bomber che l'anno scorso ha conquistato i cuori dei romanisti. Prima della sosta per il Mondiale la Roma affronterà Verona, Ludogorets, Lazio, Sassuolo e Torino. Sfide delicate e decisive per il continuo in Europa e per la corsa al quarto porto.