Giornata speciale per il Roma Club Finlandia: incontro con Zaniolo e Spinazzola

Non capita tutti i giorni vedere la Roma in Finlandia e lo sanno bene i tifosi giallorossi che abitano nel Nord Europa. Hanno approfittato della trasferta europea dei ragazzi di Mourinho per incontrare due giocatori. Zaniolo e Spinazzola hanno fatto delle foto con i membri del club. Il post è stato pubblicato su Instagram: "Ieri abbiamo avuto l'opportunità di incontrare Spinazzola e Zaniolo presso l'hotel. Nicolò mi ha fatto ridere perché non capiva nulla della nostra lingua, ma era contento che non faceva freddo come in Norvegia". Non poteva mancare Babbo Natale che ha regalato sciarpe e tazze ai calciatori e al mister.