Roma-Raspadori, ore decisive. Si spinge per Dragusin. Col Sassuolo ancora emergenza

Sono ore bollenti per il calciomercato della Roma . Entro domani, infatti, è attesa la risposta definitiva di Giacomo Raspadori , che ha capito che all' Atletico Madrid per lui gli spazi sono ridotti . Sabato l'attaccante classe 2000 sarà raggiunto dai suoi agenti e deciderà il proprio futuro insieme alla famiglia, con il club giallorosso pronto ad accoglierlo. Nelle ultime ore, poi, sta prendendo quota il nome di Robinio Vaz , attaccante 2007 del Marsiglia : sulla stella francese c'è la concorrenza di mezza Europa , ma la dirigenza romanista lo segue da tempo. La richiesta del club francese è di 30 milioni di euro, per un attaccante di prospettiva a cui non mancano pretendenti.

Ma la Roma punta a rinforzare anche difesa e centrocampo. Per quanto riguarda la retroguardia i giallorossi stanno spingendo per Dragusin e lo stesso agente del difensore rumeno di proprietà del Tottenham ha confermato l'interesse. A metà campo, invece, da Freuler a Schlager diversi sono i candidati. Capitolo uscite: Dovbyk è alle prese con un altro infortunio ma piace anche al Fenerbahce che ha ricevuto il 'no' dell'Atletico per Sorloth, mentre la Roma starebbe valutando l'ipotesi risoluzione anticipata per El Shaarawy (su cui c'è il Genoa). Bove, infine, vede la luce in fondo al tunnel: avrebbe già risolto con la Roma e sarebbe vicino al Watford.