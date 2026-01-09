El Shaarawy, la Roma pensa alla risoluzione del contratto. E c’è il Genoa alle porte

Tenere Baldanzi e lasciar partire El Shaarawy risolvendo il contratto con sei mesi di anticipo. È un'idea che sta circolando a Trigoria in queste ore in cui Gasperini ha chiesto un altro esterno alto a sinistra oltre a Raspadori. Come riporta il Corriere della Sera il Faraone, infatti, ha il contratto in scadenza a giugno e non sarà rinnovato. C'è anche la possibilità di anticipare la risoluzione permettendogli di trovare una squadra già in questa sessione di mercato. Su di lui c'è l'interesse del Genoa di De Rossi e non solo.