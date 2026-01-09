Robinio Vaz, ecco chi è la stella francese che ha stregato Massara. E non solo…

Un prospetto per completare l'attacco e sostituire El Shaarawy. Tra le richieste di Gasperini c'è quella di un altro attaccante che possa durare negli anni. L'ultimo nome accostato ai giallorossi è quello di Robinio Vaz, attaccante classe 2007 dell'Olympique Marsiglia, un profilo su cui c'è già la concorrenza di mezza Europa ma che la dirigenza romanista segue con grande attenzione da tempo. Ma chi è Vaz? Nato il 17 febbraio 2007 a Mantes-la-Jolie, a 50 km da Parigi, Vaz è un attaccante francese di origini guineane. Cresciuto nei settori giovanili di Mantes e Mantois, si trasferisce al Sochaux nel 2022, dove resta per due anni. Nell'estate del 2024, l'Olympique Marsiglia lo acquista per 200mila euro, aggregandolo inizialmente alla squadra riserve. L'esordio in prima squadra arriva il 14 gennaio 2025, in Coppa di Francia. In questa stagione Vaz ha conosciuto l'exploit. A 18 anni l'attaccante ha collezionato 14 presenze in Ligue 1 (con 4 gol e 2 assist) e 4 apparizioni in Champions League. Spesso parte dalla panchina ma De Zerbi ha intuito le doti e usufruisce spesso del suo talento. Il suo contratto con l'OM scade il 30 giugno 2028 e non sarà facile strapparlo ai francesi. A livello di nazionale, ha fatto tutta la trafila delle giovanili francesi, dall'Under 16 fino alla recente convocazione con l'Under 20.