La Roma spinge per Dragusin, l’agente conferma tutto: “C’è una trattativa”

La Roma, oltre all'attacco, prova a sistemare anche la difesa. Come riporta 'Il Tempo', Radu Dragusin ha fatto arrivare ed espresso il suo grandimento per la destinazione giallorossa e vuole lasciare il Tottenham. La trattativa ad ora è calda e nelle prossime ore sono previsti i contatti tra i club, con il solito nodo della formula. La base di partenza è quella di un prestito con obbligo di riscatto condizionato per il difensore romeno che è rientrato da poco da un brutto infortunio e vuole giocare di più, in un campionato che già conosce alla perfezione. "Ora siamo quattro in difesa, cinque quando tornerà Ndicka" ha sottolineato Gasperini in conferenza. A confermare la pista concreta che porta a Dragusin anche il suo agente Florin Manea a 'Digisport': "La cifra è molto più alta di 15 milioni di euro (in caso dovesse attivarsi il riscatto, ndr). Tutto è possibile. Sono a Londra, siamo in trattativa. Non si tratta della Fiorentina, so che la Roma ha espresso il suo interesse al Tottenham. C'è un altro club, non posso dirlo, ma non è italiano. La Roma era già interessata, ma non ho parlato direttamente con loro. Ho sentito che avevano inviato qualcosa al club. Devono prima raggiungere un accordo con il Tottenham, poi parlerò anche io con loro. Stiamo aspettando, siamo qui e vedremo nei prossimi giorni".