Roma, Raspadori apre alla partenza dall’Atletico: domani la risposta definitiva

Domani l'attaccante classe 2000 sarà raggiunto dai suoi agenti e deciderà il proprio futuro dopo aver metabolizzato che in Spagna i suoi spazi sono ridotti

Sarebbe dovuta arrivare oggi la risposta definitiva di Giacomo Raspadori alla Roma, ma il realtà il giorno decisivo potrebbe essere domani. Come riporta Sky Sport, infatti, il club giallorosso attende entro sabato la decisione di Jack. L'attaccante classe 2001 è rientrato nel pomeriggio in Spagna insieme all'Atletico Madrid dopo l'eliminazione in Supercoppa di Spagna per mano del Real e avrebbe metabolizzato che ormai tra le fila dei Colchoneros i suoi spazi sono ridotti. L'ex Napoli avrebbe quindi aperto alla partenza, soprattutto dopo che Simeone ieri sera l'ha tenuto per tutta la partita in panchina. Domani Raspadori sarà raggiunto dai suoi agenti e deciderà il proprio futuro insieme alla famiglia.