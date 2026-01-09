L’Atletico non lascia andare Sorloth, dalla Turchia: il Fenerbahce vira su Dovbyk

L'attacco della Roma è quasi totalmente in bilico, con la proprietà che sta cercando di chiudere Raspadori a breve termine e poi anche Zirkzee in attesa dell'ok dello United. In uscita ci sono sempre sia Ferguson che Dovbyk, che piacciono al Napoli e non solo ma su cui nessuno ha affondato. Per l'ucraino, inoltre, potrebbe spuntare anche la pista turca. Come riportato da 'VOLE', il Fenerbahce ha riscontrato non poche difficoltà per arrivare a Sorloth, che l'Atletico Madrid non vuole cedere (anche perché sta dando via anche Raspadori proprio ai giallorossi). Per questo motivo il club di Istanbul avrebbe rivolto le proprie attenzioni su Artem Dovbyk, attualmente infortunato, che diventa un candidato forte per la squadra di Tedesco.