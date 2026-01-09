Mercato Roma, occhi su Robinio Vaz: il Marsiglia chiede 30 milioni di euro

La Roma in questa sessione invernale di calciomercato vuole rinforzare il parco attaccanti a disposizione di Gian Piero Gasperini. Oltre a Raspadori, per cui domani è attesa la risposta definitiva, i giallorossi avrebbero messo gli occhi su Robinio Vaz. Attaccante classe 2007 dell'Olympique Marsiglia, la stella francese è un profilo su cui c'è già la concorrenza di mezza Europa ma che la dirigenza romanista segue con grande attenzione da tempo. Come riporta Eleonora Trotta, la richiesta del club francese per Robinio Paz è di 30 milioni di euro. Un investimento in prospettiva, ma non a poco prezzo in virtù delle tante pretendenti.