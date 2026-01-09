Roma, dopo l’attacco c’è il centrocampo: da Freuler a Schlager, ecco i candidati

Tre attaccanti, ma pure un centrocampista. Nella lista di Gasp è previsto un rinforzo nel reparto che oggi vede solo quattro giocatori in rosa. A prescindere dalla partenza di Pisilli il tecnico vuole un ricambio sicuro viste le tre competizioni in cui è in ballo la Roma. Un giocatore esperto, che non ha bisogno di troppi provini. Per questo il mirino nelle ultime settimane si è spostato su Remo Freuler. Lo svizzero, 33 anni, ha rifiutato il rinnovo col Bologna e di conseguenza può andare via a buon mercato entro la fine del mese. La stima di Gasperini è nota visto che i due hanno condiviso sette anni d'oro a Bergamo. Un'operazione fattibile.