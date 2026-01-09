Tre attaccanti, ma pure un centrocampista. Nella lista di Gasp è previsto un rinforzo nel reparto che oggi vede solo quattro giocatori in rosa. A prescindere dalla partenza di Pisilli il tecnico vuole un ricambio sicuro viste le tre competizioni in cui è in ballo la Roma. Un giocatore esperto, che non ha bisogno di troppi provini. Per questo il mirino nelle ultime settimane si è spostato su Remo Freuler. Lo svizzero, 33 anni, ha rifiutato il rinnovo col Bologna e di conseguenza può andare via a buon mercato entro la fine del mese. La stima di Gasperini è nota visto che i due hanno condiviso sette anni d'oro a Bergamo. Un'operazione fattibile.
Roma, dopo l’attacco c’è il centrocampo: da Freuler a Schlager, ecco i candidati
Gasperini ha chiesto anche un rinforzo in mediana. Tra giocatori in scadenza e possibili prestiti.
Più di quella che porta a Frendrup, altro profilo decisamente gradito. Il danese del Genoa però difficilmente partirebbe in prestito vista la corsa salvezza della squadra di De Rossi a meno che nell'affare non sia inserito proprio Pisilli. Occhi anche all'estero, in particolare in Bundesliga dove gioca un altro centrocampista in scadenza di contratto. Stiamo parlando di Xaver Schlager, austriaco del Lipsia messo nel mirino anche dalla Juventus. Un mediano "filosofo" visto che ama scrivere e ha come miti Hesse e Coelho. Impegnato anche nel sociale con il progetto Common Goal (dona l'1% dello stipendio per finanziare iniziative benefiche") Schlager ha accumulato 308 presenze e 23 gol in carriera.
