Dovbyk, tra infortunio e mercato: i tempi di recupero e le voci sul futuro

Artem Dovbyk sembrava aver lanciato un segnale importante martedì sera contro il Lecce, andando a segno con un tap-in e chiudendo di fatto il turno infrasettimanale a 11 minuti dal suo ingresso in campo. All'86', però, l'ucraino ha dovuto alzare bandiera bianca al Via del Mare: lesione muscolare di lieve entità alla coscia sinistra e forfait per la sfida contro il Sassuolo di domani. Ma non solo, perché il rientro dall'ucraino è ora stimato per fine gennaio, con le partite contro Milan (domenica 25) o Panathinaikos (giovedì 29) nel mirino. Considerando dunque le gare tre gare contro Torino (campionato e Coppa Italia) e Stoccarda, arriveranno a ben 11 le partite saltate da Dovbyk per infortunio di fatto a poco più di metà stagione. E il futuro dell'attuale numero 9 giallorosso è ancora tutto da scrivere: oltre al Napoli, che ora avrebbe messo nel mirino anche Ferguson, Dovbyk interesserebbe anche al Fenerbahce, che si è vista negare Sorloth dall'Atletico Madrid. E nei giorni scorsi si è parlato anche della Juventus. Insomma, complici i lunghi infortuni, l'ex Girona non è ancora riuscito a convincere Gasp e il mese di gennaio potrebbe diventare un momento davvero delicato per definire il suo futuro.