Bove può tornare in campo: ha risolto il contratto con la Roma ed è vicino al Watford

Il centrocampista classe 2002 da ieri è un giocatore svincolato, avendo chiuso il suo rapporto professionale con la Roma, e sta parlando con il club londinese

Edoardo Bove è pronto a tornare a giocare oltre un anno dopo lo stop forzato per il malore in Fiorentina-Inter. Come raccontato da Fabrizio Romano sul suo canale Youtube, il centrocampista - che in Italia non può avere l'idoneità per scendere in campo - proprio ieri ha risolto il suo contratto con la Roma e ora è quindi formalmente un giocatore svincolato. In questo momento il club favorito è il Watford, squadra che sta facendo molto bene in Championship, in serie B inglese. C'è una trattativa in corso, con una conversazione andata in scena in queste ore: il club londinese è ottimista e sta lavorando per ingaggiarlo. Il calvario di Bove sta per finire.