Roma, quanta rabbia ancora con Taylor. Mourinho e Friedkin si vedono a Trigoria

La tristezza giallorossa non diminuisce così come il disappunto e le proteste verso l'arbitro inglese. Intanto lo Special One ha incontrato Dan, ma senza entrare nello specifico dei discorsi sul futuro e il mercato. Wijnaldum ai saluti, piace Nzola

Redazione

Lato Siviglia, invece, come preventivabile si difende la prestazione di Taylor, proprio come ha fatto il Papu Gomez. Ma i giallorossi sono rimasti profondamente feriti, come testimoniano le parole durissime dell'ex presidente Rosella Sensi: "Sei sola Roma mia. Defraudata, attaccata, abbandonata. Dopo una serata in cui tutto il calcio italiano è stato preso a schiaffi in una finale europea c’è spazio solo per le critiche ai tifosi e a Mourinho nel silenzio totale delle istituzioni su ciò che è accaduto a Budapest in diretta mondiale. È arrivato il momento di compattarsi, di fare fronte comune per non perdere ciò che di buono questa società, questa squadra e questa tifoseria hanno costruito in questi anni". Sempre su Instagram, anche la moglie di Rui Patricio ha raccontato il tenero commento del figlio alla prestazione di Taylor: "Mamma, deve comprare degli occhi nuovi".

Dybala risponde a Palacios. Abraham, sirene inglesi e a Mourinho piace Nzola — All'estero c'è chi invece torna ad attaccare Mourinho, come Xavi, rivale di una vita con il Barcellona:"Come chiediamo di non essere insultati, dobbiamo essere i primi a dare l'esempio. La condotta è molto importante, spero di non offrire mai un'immagine del genere". Intanto Paulo Dybala continua a diventare sempre più romanista e, dopo il Feyenoord, risponde per le rime anche al centrocampista del Bayer Leverkusen Palacios, che aveva lanciato una frecciatina ai giallorossi. L'argentino conferma di essere ormai affezionatissimo a questa maglia e i tifosi sperano ovviamente che non andrà via. Mentre invece hanno già salutato dentro di loro Gini Wijnaldum, che ha praticamente chiuso la sua avventura alla Roma. E decisamente non nella maniera migliore. Chi potrebbe andare via è anche Tammy Abraham: secondo alcune indiscrezioni l'Everton lo avrebbe individuato come rinforzo per l'estate e potrebbe offrire circa 31 millioni di euro. Tra i possibili sostituti dell'inglese c'è anche Mbala Nzola, attaccante dello Spezia che piace molto a Mourinho. Chi invece rimarrà è Chris Smalling: il suo agente anche oggi era a Trigoria e il rinnovo è ormai una formalità. Infine beffa tremenda per la Primavera, che oggi è stata eliminata ai playoff dalla Fiorentina per un gol subito al 92'.