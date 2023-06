Roma, continua la rabbia dei tifosi contro Taylor: nella notte scritte in città

La rabbia dei tifosi giallorossi contro Taylor non si placa. Il direttore di gara, vittima di insulti all'aeroporto di Budapest, è finito nel mirino dei romanisti. Nella notte per le vie della città sono apparse delle scritte contro di lui: "Taylor Roma non perdona". Accuse anche alla Uefa che viene paragonata alla Mafia. Inoltre nella giornata di ieri il numero di telefono dell'arbitro è finito nelle mani dei sostenitori giallorossi che hanno provato a chiamarlo e a mandare messaggi. Anche l'indirizzo della sua abitazione è stato facilmente rintracciato dai romanisti. I tifosi si sono scagliati contro di lui per il pessimo arbitraggio in finale. Ai ragazzi di Mourinho manca un rigore netto per fallo di mano di Fernando.