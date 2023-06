Dybala ‘sistema’ anche il Bayer: “Noi col pullman? Loro zero gol, non possono parlare”

Paulo Dybala risponde in maniera scherzosa, ma non troppo, al suo connazionale Exequiel Palacios, giocatore del Bayer Leverkusen. In un'intervista alla giornalista di 'Espn' Sofi Martinez Mateos, la Joya commenta così le parole del centrocampista che aveva mandato una frecciata niente male, dicendo che la Roma ha dimenticato il pullman in campo alla BayArena. "Hanno avuto 180 minuti per segnare, ma non hanno fatto nemmeno un gol. Neanche uno annullato. Non possono parlare, sfacciati, non hanno fatto neanche un gol! Però, dai, rispetto, gli mando un abbraccio", la replica niente male di Paulo Dybala. Che dopo il commento con le 'quattro pere' al Feyenoord rimette al proprio posto anche il Bayer.